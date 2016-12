Bedingungsloses Grundeinkommen feierte 50.000stes Gefallen

Bedingungsloses Grundeinkommen auf Facebook erreichte am Dienstag die 50.000er Marke. Soll heißen, 50.000 Personen gefällt das.

Aus diesem Anlass riefen die Administratoren der Seite spontan zu einem gleichzeitigen Treffen um 18 Uhr zum Anstoßen auf. Ort: Bahnhöfe jeder Stadt. Im Netz konnte man nachsehen, wer sich schon für welchen Bahnhof eingetragen hatte, so dass man nicht fürchten musste, womöglich alleine da zu stehen.

Für den Aachener Bahnhof gab es zwei Einträge, daraus ließ sich schliessen, dass mindestens 5 Leute kommen würden. Um 17.45 fanden sich mehrere Menschen vor dem Bahnhof ein, die einander zu kennen schienen und deren Utensilien nicht auf eine Bahnreise, sondern eher auf eine Performance schließen ließen. Sodann wurde nach herzlicher Begrüßung fleißig gebastelt, es wurden goldene Kronen aus Pappe zusammengebaut, zu deutsch, einige Herren plauschten und schauten, und eine Dame baute.

Etwas zögerlich, aber dennoch entschlossen, mischte ich mich unter das Trüppchen und stellte mich als Moviebeta-Redakteurin und Sympathisantin des gemeinschaftlichen Begehrens vor.

Nachdem mir eine ebenso herzliche Begrüßung zuteil wurde, wie ich sie vorher aus der Ferne verfolgen durfte, stattete ich mich mit Postkarten, symbolischen Schecks und goldenen Kronen aus, schließlich wollte ich Engagement zeigen und nicht nur dumm rumstehen und zuschauen.

„Was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre?“ lautete die Frage, die auf den Postkarten stand. Gute Frage!

„Wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner der König des anderen sein.“, diese Inschrift auf der Innenseite der Pappkronen war schon etwas pathetischer, aber schon klar.

Es geht halt nicht darum die Fans zu überzeugen, sondern die Skeptiker. Nur, die wollen vielleicht gar nicht ihr eigener König sein… ?! Ist schließlich ‘ne Menge Verantwortung, die man dann übernimmt.

Ausserdem, Grundeinkommensschecks über 1.500 € monatlich. Verwendungszweck: monatliches bedingungsloses Grundeinkommen. Symbolisch. Aber immerhin. Vielleicht ein bisschen viel! Wie soll man das den Leuten erklären? In den Diskussionen ist doch immer von 800€ die Rede?! Zu diese Frage fand ich auf der Rückseite des Scheckheftes eine Antwort:

„Der Scheck ist kein politisches Programm. Der Scheck ist ein Ideenträger, der mich zu der Frage >Wie will ich leben?</>Wie wollen wir leben?< anregt, die auf die Achse Ich–Welt–Wir führt.“

Bis zu dem Zusammenprall mit der Achse, die eine leichte Beule verursachte, eine guter Ansatz.

Da ich schüchtern bin und Angst davor habe, mit Leuten diskutieren zu müssen, lieh ich mir von Horst Schnitzler die Frage: „Darf ich Ihnen eine Idee schenken?“ und drückte dann willigen Passanten die Postkarte und den Scheck in die Hand, obwohl das, wie ich ebenfalls der Rückseite des Scheckheftes entnehmen durfte, so eigentlich nicht gedacht war. Dort stand:

„Die Schecks werden nicht verteilt wie Infozettel oder Werbung. Ein Scheck wird immer von einem Menschen einem anderen Menschen ausgestellt. Darin zeigt sich, dass ich persönlich diesem Mitmenschen das Menschenrecht auf Teilnahme und Eingebundensein zuspreche und es nicht nur als abstrakte Forderung formuliere.“

Nur fiel es mir mit einem Stapel Postkarten in der einen, und einem Packen Schecks in der anderen Hand, dazu etlichen am Unterarm baumelnden Pappkronen und einer Krone auf dem Kopf die ständig wegzuwehen drohte, reichlich schwer, diese Schecks auch noch auszufüllen. Also sprach ich meinen Mitmenschen alle ihre Menschenrechte auch ohne Zuhilfenahme eines Kugelschreibers zu, und hoffte, dass die dadurch gewonnene Restwürde meine Unzulänglichkeit wieder wett machte.

Nach vergnüglichen anderthalb Stunden, einigen netten Gesprächen und einem leckeren Gläschen Sekt (Danke liebe Anka!), ging die spontane Veranstaltung zu Ende.

Das gute Gefühl danach hält immer noch an.