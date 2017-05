Benzinkonzerne geben auf

AC-NN, 28.3.2011

Nach dem historischen Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg geben die Benzinkonzerne auf. Wie hier in Aachen-Eilendorf begannen sie mit dem zügigen Abbau ihrer Benzinpreisschilder an den Tankstellen und stellten deren Belieferung mit fossilen Brennstoffen bis auf weiteres ein.

im Rahmen eines Notfallplans bietet MOVIEBETA Mitfahrgelegenheiten im redaktionseigenen Bierausschankwagen für insgesamt 8 Personen von Eilendorf-Markt nach Rothe Erde. Da dieser Service aus organisatorischen Gründen nur vier mal täglich angeboten werden kann, empfiehlt sich rechtzeitige Buchung.