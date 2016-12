CROWDFUNDING für Aachener Filmprojekt: NO MATTER OF SNIFF

NO MATTER OF SNIFF ist ein ambitioniertes Science-Fiction Musikvideo Projekt der schwedischen Band Woolfish von drei Aachener Filmemachern und Designern: Shawn Bu, Christian Warstat und Inga Sieberichs.

Worum geht’s? Na, um coole Bilder, fette Monster, ferne Galaxien und eine tolle Band. Aber ok, für die unverbesserlichen Erbsenzähler unter euch Wohltätern, hier der Inhalt in Kürze:

2 Weltraumpiraten, gespielt von der Band selbst, und ihren Roboter Sidekick reisen zusammen durch exotische Welten in weit entfernten Galaxien inkl. grausamer und furchteinflößender Außerirdischen!

Dass dies alles andere als Standard-ScFi-B-Ware wird, garantiert die Bio des sehr jungen Teams, allesamt noch Studenten der FH Aachen, die erstaunliches vorzuweisen haben.

Absolut aufsehenerregend “Darth Maul vs Jedi – A Star Wars Fan-Film“ von Shawn Bu. Gezeigt wird „nur“ eine ca. zwei Minuten lange Kampfszene mit Lichtschwerten, diese aber perfekt choreographiert und in umwerfend professioneller Star-Wars-Qualität:

NO MATER OF SNIFF wird, was Creatures, Effekte und CGI angeht, die organische Weiterentwicklung von „Darth Maul...“ sein. Die Produktionsskizzen und Vorabinfos sprechen jedenfalls schon mal eine klare Sprache.

Siehe die Crowdfunding Homepage von No Matter of Sniff:

https://www.indiegogo.com/projects/no-matter-of-sniff

Das erste größere Projekt von Shawn, Inga und Chris war das poetische Musikvideo, „Monsters“:

Making of Monsters

Das Team bringt alle Voraussetzungen mit, das ambitionierte Projekt locker zu stemmen. Die Produktionskosten von €6.800 allerdings nicht. (So ein Wald-und-Wiesen-BAföG reicht nun mal gerade nur für ein paar Greenscreen-Stoffbahnen vom Flohmarkt.)

Zu diesem Zeitpunkt (13.6.) haben Sie bereits €2.960 erreicht.

Die Differenz, liebe Crowdfunder in Spe, MUSS einfach noch zusammenkommen! Denn Welt ohne NO MATTER OF SNIFF wäre nicht nur NICHT LEBENSWERT sondern nicht einmal VORSTELLBAR. Was aber viel schlimmer ist: Das Raumzeit-Kontinuum würde durch das Fehlen dieses magischen Mosaiksteinchens eine Delle bekommen und was dann passiert, werdet ihr mit eigenen, ungeschützten, nackten Augen mit ansehen müssen – und das aber nicht im Kino!

MAY THE FORCE BE WITH YOU: SHAWN, INGA & CHRIS!

Gabor Baksay