Der mit dem Spaten sticht

Weils so schön peinlich ist: Am Donnerstag tat Marcel Philipp im Kreise seiner Investorengenies den ersten Spatenstich für das Einkaufszentrum am Kaiserplatz.

Weil aber Männer mit scheußlichen Krawatten beim so tun als ob nicht peinlich genug sind, haben die kreativen Investoren von ECE und Strabag Real Estate sicherheitshalber einen neuen Namen für das Projekt erfunden: Statt KAISERPLATZ DROGERIE (was ja wenigstens ein unfallfreies Aussprechen der Konsumtempels ermöglichte) heißt es jetzt also zungenbrecherisch AQUIS PLAZA.

Das kann nicht nur Marcel Philipp nicht richtig aussprechen, sondern das klingt auch mit stockprovinzieller Hybris unwiderruflich erzpeinlich.

Möge ihn der Spaten als ersten stechen!

(gb)

Zeichnung: Gabor Baksay