Froschperspektive

Würde man eine Rangliste über Tiere im Horrorfilm erstellen, wären die Frösche zwar weit hinter Wölfen, Fledermäusen und Katzen, aber schon noch recht weit oben. Bemerkenswert jedenfalls die Vielfalt, mit der die Amphibien im Genre genutzt werden.

Den Film THE MAZE (1953) von William Cameron Menzies in diesem Zusammenhang zu erwähnen, kommt zwar einem Spoiler gleich, es wäre aber auch eine Sünde, ihn hier zu übergehen. Die Verfilmung einer Vorlage des Schweizer Autoren Maurice Sandoz krankt zwar wie viele 3D-Filme an dem Zwang, möglichst viele formatgerechte Gimmicks einzubauen, bevor es dann zur Sache geht, aber die Auflösung der Gothic Horror-Geschichte um einen mysteriösen schottischen Schloßherrn, den niemand zu Gesicht bekommt, ist reichlich einzigartig: Der arme Kerl leidet nämlich an einer seltenen Krankheit und sieht aus wie eine mannsgroße Kröte.

Eher herkömmlichen Mustern folgt FROGS (1972): Genervt vom hohen Froschaufkommen und ständigem Quaken in der Nacht, setzt ein Südstaaten-Millionär Gift ein, aber die Viecher schlagen zurück und greifen seine ganze Sippe an. Attackierende Frösche sind jetzt nicht unbedingt so einfach schockierend zu inszenieren, und so könnte man dem Film schon ein gewisses Versagen unterstellen. Toll aber der gute Ray Milland in der Arschloch-Rolle. Etwas drastischer zur Sache geht der „blutige Frosch“ nebst Kumpanen im Hong Kong-Film CURSE OF EVIL (1982): Nachdem er zunächst nur als böses Omen erschienen ist, werden dann doch einige Angehörige und Angestellte einer verfluchten Familie vehement zerbissen – der blutige Frosch hat Zähne aus Stahl, klärt uns die Oma auf! Zu Hilfe kommt ihm dann auch noch ein glibberiges Wurm-Monster, das seine Opfer vorher noch vergewaltigt, was vom blutigen Frosch zu erwarten vielleicht auch etwas zuviel verlangt wäre. Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch mal auf PSYCHOMANIA (Dt. Titel: „Der Frosch“) hingewiesen, über den ich bereits in der vorletzten Kolumne schrieb – das Geheimnis, wie man nach dem Suizid zum ewigen Leben gelangt, kriegt der jugendliche Antiheld hier nämlich auch von einer ehemaligen Kaulquappe geflüstert.