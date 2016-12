George Lucas glaubt an die Macht seines Gliedes

Berlin (ACNN) – „Star Wars“-Regisseur George Lucas glaubt an die Macht seines besten Stücks. „Ja, ich glaube an eine ozeanische Energieform, die meinen Penis durchströmt und ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Deshalb nennt meine Familie mein edelstes Teil auch GeMÄCHT. Ich glaube zwar nicht an Gott, anerkenne und verehre aber diese unerforschliche Kraft ohne Vorbehalt“. Nachdenklich fügte der Kinomogul hinzu: „Die Menschen wissen noch sehr wenig darüber aber in ein-, zweihundert Jahren wird die Wissenschaft diese Kraft positiv nachgewiesen haben.“

Auf die Frage, ob seine Erfindung der sog. „Laserschwerter“ einen symbolischen Hinweis auf seine spirituellen Vorlieben gäben, beantwortet Lucas mit: “Ja“. Schmunzelnd fügte er hinzu: „Die Macht dieser Schwerter verblasst natürlich gegenüber der Gewalt meines Original Zauberstabs.“

Lucas weilte auf der 62. Berlinale weilte, um die 3D-Version von „Star Wars – Episode 1“ vorzustellen und gab dieses Interview der Bild-Zeitung (Mittwochsaugabe).

Den Einwand eines Kritikers, der Regisseur leide in Wahrheit an künstlerischer Impotenz, da alle drei seiner Star-Wars-Prequels allergrößte Rohrkrepierer seien, die der Regisseur in seiner Ideenarmut jetzt auch noch auf 3D „aufblase“, bezeichnete Lucas als unverständlich.

(gb)

Zeichnung: Gabor Baksay