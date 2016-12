Manila in the Claws of Night

In der MOVIEbeta 7/2010 unternahm ich einen Streifzug durch den Dschungel des philippinischen Genrefilms, in den letzten Jahren ist dort aber eine Generation von Filmemachern herangewachsen, die in Cannes den ein oder anderen Preis abräumen, in Deutschland aber – wie so vieles aus dem Weltkino – noch nicht richtig angekommen sind.

Lav Diaz ist dabei wohl derjenige mit dem längstem Atem: An EVOLUTION OF A FILIPINO FAMILY drehte er 11 Jahre, und der 2005 erschienene Film dauert über 10 Stunden. Während der Drehzeit entstand auch das Frühwerk NAKED UNDER THE MOON (1999), bei der ebenfalls eine Familie im Zentrum steht, die schlafwandlerisch träumend langsam zu Grunde geht. Bemerkenswert hier neben der schwülen Grundstimmung auch der Umgang mit der erzählten Zeit: Es können nach einem kurzen Schnitt ohne Einblendung oder ähnliche Hinweise schon mal 9 Monate vergehen. Aufgrund der Länge der Filme und der Liebe zum Schwarz-Weiß kann man bei Diaz durchaus eine Nähe zum kontemplativen Kino eines Belá Tarr sehen, wenn auch die Themen der beiden sich unterscheiden.

Was die Filmlänge betrifft, geht Brillante Mendoza etwas konventioneller vor, aber sonst nicht unbedingt. In KINATAY (2009) nehmen wir zwanzig Minuten mit Handkamera an einer dunklen Autofahrt teil, bevor es dann mitsamt dem Protagonisten, der als Student der Kriminologie eigentlich nur eine Einsicht in die Polizeiarbeit haben wollte, ins tiefste Herz der Finsternis geht. Trifft beklemmend und verstörend direkt in den Magen.

So eine neue Generation von Filmemachern ist freilich nicht komplett ohne eine Enfant Terrible, das richtig auf die Kacke haut: Khavn de la Cruz dreht fasst jede Woche einen Kurzfilm und lädt ihn auf seinem Youtube-Kanal hoch, aber er hat auch schon einige abendfüllende Werke abgeliefert, und davon tritt MONDOMANILA (2012) bislang am meisten Arsch. Ein Slum-Film direkt aus den Slums, mit den extremsten dort lebenden Freaks als Protagonisten: Dreckig, chaotisch, laut, Tabus verletzend und dabei streckenweise richtig lustig. Nach dieser Erfahrung kann man durch die westliche Bildungsbürgerbrille gefilmten Postkartenkitsch wie z.B. SLUMDOG MILLIONAIRE beim besten Willen nicht mehr Ernst nehmen.