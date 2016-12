Interview mit Danger Dan [Antilopen Gang]

Nach dem mittelschweren Youtube-Hit “Olsardinenindustrie” gibt es neues von dem komplexen Konstrukt, das sich um die Antilopen Gang und Danger Dan gebildet hat. Auf der EP “Aschenbecher” versammelt sich eine hochsympathisch hoffnungslose Loser-Gesellschaft, die nichts geregelt kriegt, außer eben obiger EP. Danger Dan erklärt geduldig das Warum und Wieso, also seinen Umzug nach Berlin, die dem vorausgegangene Demo: “Daniel raus”, seine anschließende Tour mit, habe gerade vergessen mit wem, durch die USA und die anschließende Punktlandung in ein 250-qm-Loft in Neukölln.

Das “Aschenbecher”-Titelstück enthält die bedeutsamen Zeilen:”Ich komme aus dem Nichts // und ich gehe in das Nichts // und dazwischen ist ein Aschenbecher. // Meine Sonne hat kein Licht // alles was ich sehe ist ein schöner Aschenbecher.” Wenn ich Deutschlehrer wäre, würde ich dir für die Sonne ohne Licht eine 2 geben.

Hieran schließt sich keine Frage an, ich wollte das nur mal gesagt haben.

Etwas würde ich aber schon gerne wissen: An verschiedenen Stellen programmiert ihr Crashbeckenschläge ohne begleitenden Bassdrumkick. Wieso macht ihr sowas? Das scheppert doch!

Wäre ich Musiklehrer – und selbst das ist durchaus schon vorgekommen in meinem Leben – würde ich dir auch eine 2 geben. Instrumentenkunde, da kann man dir wohl nicht mehr viel vormachen. Aber aufgrund deines Festhaltens an dem längst überholten Kompositionsdogma, Bassdrumkick und Crashbeckenschlag müssten eine Zwangsehe eingehen, reicht es doch nicht für die 1. Um die Frage zu beantworten: Wir haben es getan, weil es das Richtige war und wir fühlten uns gut dabei!

Aschenbecher enthält ewige Wahrheiten wie, “Abneigung wirkt auf mich wie Anziehungskraft.” (“Kontaktanzeige”) und köstlichen Petitessen wie: “Ich hab’ auch noch zu tun, ich muss einschlafen.” Aus welchen Quellen schöpft ihr eure Weisheit?

Im Normalfall nutzen wir keine bestimmte Quelle, aus der wir Inspiration schöpfen. Wir machen eigentlich nur Quatsch. Der Hörer halluziniert dann hinterher Sinn oder Unsinn – oder in deinem Fall sogar Weisheit – in unsere Veröffentlichungen. So entsteht rückwirkend dann tatsächlich der Eindruck, wir hätten eine bestimmte Quelle oder Thematik bearbeitet oder halt ein Konzept gehabt. Wir verinnerlichen dieses rückwirkend entstandene Konzept sobald es greifbar wird und nutzen es je nach Anlass dazu uns zu profilieren und zu integrieren, gerne aber auch um zu irritieren und zu isolieren. Ich nenne dieses Phänomen Postkonzeptionalität und bin sehr stolz darauf einer der ersten postkonzeptionell arbeitenden Künstler zu sein. Ich habe sogar meine ganze Identität nach diesem Prinzip aufgebaut.

Dieser Sprachmodus wie ein zu Matsch gebackenes Weißbrot mit Migrationshintergrund zu artikulieren ist inzwischen zum Alleinstellungsmerkmal eurer Generation geworden.(“Nach drei Wochen merke isch…” “Ich bin anders als die Andrn.” “…erzähl mir mär davon.”) Findet ihr das cool, so mit halbgelähmter Zunge zu reden oder bekundet ihr damit eure Solidarität mit den Entrechteten und Geknechteten?

Weder noch, Herr Deutschlehrer. Ich glaube es ist einerseits eine Frage der Rap Technik, denn sehr lautes und druckvolles Vortragen hört sich manchmal wirklich animalisch an. Aber dieses Generationsdingsizzle spielt da glaub ich auch eine Rolle. Wir bedienen uns wahrscheinlich wirklich einem Sprachkodexizzel, der halt von Außenstehenden nur schwierig nachvollzogen und decodiert wird. Und meine Generation vereinfacht deiner da bestimmt nicht den Zugang, schließlich geht es bei szenespezifischen Stilelementen ja auch um Abgrenzung. Dein Unverständnis ist aber trotzdem noch lange kein Grund sich so überheblich und arrogant über HipHop lustig zu machen. Deine Generation grenzt sich übrigens auch von meiner ab, indem sie konsequent immer noch Migrationshintergrund ausschließlich mit Entrechtung und Knechtung verknüpft und Migranten also nur in der passiven Opferrolle wahrnehmen kann. Außerdem implizierst du in deiner Frage, dass die alle nicht richtig Deutsch können. In meiner Generation gibt es zwar auch noch dieses schiefe Bild von (vermeintlichen) Migranten, aber zum Glück hat sich da doch schon einiges getan in den letzten Jahren.

Die verwirrenden Kooperationsmodelle im Hip Hop finde ich ebenso verwirrend wie bei Techno und House. Wer ist NMZS und warum ist ihm kein merkfähigeres nom de guerre eingefallen? Bei der wunderbaren Ölsardinenindustrie ist in Klammern Antilopen Gang angeben, bei denen du doch aber sowieso mitspielst. Wollt ihr mit den ganzen Ober- Unter- und Dazwischenbegriffen die Intelligenz euerer Hörer testen?

Naja, traust du unseren Hörern überhaupt so viel Intelligenz zu? Immerhin hören sie doch Rap und haben daher alle einen Migrationshintergrund und sind entrechtet und geknechtet, oder? Aber ich erkläre es nun auch noch mal für die Dummen unter den Privilegierten. Die Buchstabenkombination NMZS ist eine ganz moderne Schreibweise für den Namen “Nemesis”. Und diesen Namen hat sich mein Freund (und ehem. Vermieter) Jakob als Künstlernamen ausgesucht, wahrscheinlich in Anspielung auf die griechische Göttin des gerechten Zorns. Mit Jakob (also NMZS) und zwei weiteren Freunden haben wir eine sogenannte Gang gegründet und das ist die Antilopen Gang. Diese Gang kann man sich vorstellen wie eine Mischung aus Band, Künstlerkollektiv und Freundeskreis. Wir unterstützen uns immer bei allen Releases, wir zahlen alle Einnahmen in einen Topf, wir teilen viel der anfallenden Arbeit und anstatt nur uns selbst hervorzuheben, versuchen wir immer nur die Gang zu pushen. De facto ist das neue Release “Aschenbecher” auch ein Gemeinschaftswerk, denn auch wenn vorne Danger Dan und NMZS draufsteht, haben hinter den Kulissen alle Antilopen daran mitgewirkt. Und die Arbeit ist ja noch nicht vorbei. Irgendwer muss zum Beispiel das Korrekturlesen dieses Textes hier übernehmen oder als Schnittstelle zu Pressevertretern wirken und mir Tischmanieren beibringen und mir auf die Finger hauen wenn ich Ninas Bett mit Tabak vollkrümel.

Ihr vermeidet oft bewusst Reime, um sie dann an Stellen, wo man sie gar nicht mehr erwartet, doch noch zu platzieren: “Ess Essen aus der Dose in einer hässlichen Hose.” Das finde ich cool. Überhaupt fällt die gegen jeden Strich und Sprachrhythmus gebügelte, den berühmten Flow oft von rechts überholende Synkopiertechnik des Reimens auf. Bei wem habt ihr das geklaut?

Oh, es ist so schade, dass du wie schon angedeutet nicht mein Deutschlehrer bist. Ich habe nicht viel Ahnung von Techniken und klaue auch eher unbewusst. Man sagt mir zwar manchmal Innovation nach, daher klaue ich wahrscheinlich bei noch sehr unbekannten Rappern, aber im Großen und Ganzen bewegen sich die Antilopen lyrisch immer in den Genre typischen Schemata. Abgesehen davon, dass du also nicht viel Rap Knowledge mitbringst, hast du mich nun auch noch falsch zitiert. Nicht das wir am Ende beide sitzenbleiben…. Ich wegen dem Plagiatsvorwurf, du wegen schwacher Leistung.

Du bist ja aus Aachen förmlich rausgemobbt worden. Es gab im September eine regelrechte Demonstration: Daniel raus. War es schmerzhaft, solchen Gegenwind zu spüren und warum schien der Rädelsführer dir wie aus dem Gesicht geschnitten?

Das kann ich aus juristischen Gründen nicht komplett ausführen. Bei der besagten Demonstration ging es offiziell um eine gerechte Reform der Gema. Im Vorfeld wurden von der Polizei strenge Auflagen erteilt, denn man rechnete scheinbar mit Straftaten und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Während der Demonstration spekulierte ein Polizeibeamter in einem Kooperationsgespräch sogar, es hätte sich alles lediglich um einen Fake gehandelt. Tatsächliches Ziel der Demonstration sei es gewesen, ein Musikvideo zu drehen. Man hätte also bewusst das Demonstrationsrecht untergraben, um an einer Drehgenehmigung für eine Massenszene in der Innenstadt vorbei zu kommen. Hinzuzufügen wäre jedoch: „Es reicht! Das Maß ist voll! Es muss doch noch gesagt werden dürfen…! Es wird Zeit das wir Handeln! Daniel Raus!“ Auch wenn es sich bei diesem Daniel scheinbar um mich selbst handelt, bringe ich der Daniel Raus Bewegung uneingeschränkte Solidarität entgegen und biete auch weiterhin meine Dienste als ihr Hassprediger und Rädelsführer an. Ich leide ja besonders unter seiner Anwesenheit! Daher habe ich mittlerweile auch die Forderungen erfüllt und die Stadt verlassen. Es war das Beste für alle!

Du lebst jetzt auf 250 qm in Berlin Neuköln und kommst gerade von einer USA-Tour mit Martin Zobel zurück. Ist das nach dem Privileg in Aachen zu residieren kein tiefer Fall …

Ja, es stimmt ich war grade mit diesem ominösen Martin Zobel auf USA-Tour und lebe nun zusammen mit 6 sehr lieben Menschen in Neuköln in einer zur Loftwohnung umfunktionierten Etage einer ehem. Schokoladenfabrik. Bei den 250 qm handelt es sich aber lediglich um unser Wohnzimmer mit der freistehenden Badewanne. Ich bin nun einer von den unzähligen jungen, gut aussehenden Menschen aus der ganzen Welt, die angezogen von der Kunst, Kultur, Theater, Musik und Partyszene wie Pilgerschwärme nach Berlin übersiedeln, um etwas zu suchen, das sie nicht finden werden. Jedoch gestaltet sich diese kollektive Suche mit Hilfe von sexueller Freizügigkeit, orgiastischen Technopartys, weichen Drogen, langen Frühstücken in kleinen Cafés, philosophisch halbwissenden Gesprächen,Sonnenuntergängen auf Hausdächern und unglaublich vielen schönen und spannenden Begegnungen so romantisch und schön, dass ich hoffe, ich werde das Gesuchte nie finden. Hierfür musste ich das Privileg, mich als junger Künstler in der Maschinenbaustadt Aachen so frei entfalten und ausleben zu können, leider opfern. Ich habe die unzähligen Möglichkeiten die mir diese Stadt bot wohl einfach nicht erkannt. Und tatsächlich, wenn ich an Aachen denke, dann vermisse ich neben dem faulig stinkendem Elissenbrunnenwasser äh also … äh…. ja… nächste Frage!

Ist Reggae nicht ein bisschen langweilig. Also, ein bisschen bieder oder brav, im Vergleich mit eurem illusionslosen Deutsch-Hip-Hop.Wie geht es Sebastian Sturm? Seht ihr euch?

Um ehrlich zu sein glaube ich auch das die Reggaeszene im Vergleich zur endlich illusionslosen Deutsch- HipHopszene irgendwie bieder wirkt und selbst Letztgenannte ist ja schon total verklemmt. Aber es ist ja immer auch das, was man daraus macht! Ich liebe die Antilopen Gang ,wir sind eher eine Punkband. Und meine 7 Jahre mit Sebastian, Moses, den Jin Jin und später Exile Airline Jungs, waren alles andere als bieder. Ich habe mit Sebastian viele Hundert Konzerte und Festivals gespielt und nie die Aftershowparty versäumt. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind nun ein riesen Haufen Matsche, dessen einzelne Erinnerungsfetzen ich nicht mal mehr den Jahren oder Ländern zuordnen könnte, aus denen sie stammen. Aber mit einiger Sicherheit kann ich sagen: Wir haben nichts verpasst und es war die beste Zeit unseres Lebens. Das schweißt mich und Sebastian natürlich auf Lebenszeit zusammen. Trotzdem habe ich irgendwann das Gefühl entwickelt das ich nun einen anderen Weg weitergehen muss. Unsere Trennung war natürlich doch trauriger als von uns Befürchtet. Die Jungs haben mich zwischendurch dann sogar mal weinend in den Arm genommen und getröstet, so schlimm war das alles. Aber ich glaube dennoch es war für mich das Richtige und nun sind wir langsam auch alle wieder über den Berg. Ich war dann ja erst mal mit einer anderen Band in den USA unterwegs und dann hat mich Berlin verschluckt, da blieb also nicht viel Platz sich zu sehen. Wir werden uns aber bald in Berlin treffen wenn die Jungs hier ein Konzert geben und ich freu mich schon riesig…

Wie heißt noch mal dieser relativ bekannte Aachener Rapper, der schon seit 3-4 Jahren mächtig berühmt sein sollte? Findest du den gut?

Ich glaube du meinst Mo Trip oder? Ich finde den, obwohl ich eigentlich selten Rap höre, und noch seltener Aachener Rap, sehr cool. Aber in Aachen gibt es ja auch noch andere Rapper die richtig abgehen. Du weist ja: Aachen alter – Hier ist der Tot zuhause.

Ach ja, zu der Ölmühlenindustrie würde ich gerne noch was zur Entstehung wissen. Wolltest du bewusst gegen den Strom Reimen? Sowohl Song als auch Video sind ja sehr karg und außer für eine Zehntelsekunde im Supermarkt ist weit und breit keine Bitch zu sehen.

Naja, also die Bitch die du meinst ist gar keine Bitch, sondern Marie und die Freundin meines Bruders, also quasi Familie.

Du musst nun aber keine Angst haben vor mir, denn Kampfmariechen wird dir wahrscheinlich einfach selbst schööön mal einer klatschen wenn sie das liest, du Sexist. Allerdings, das darfst du nicht ausblenden: Ich selbst bin ja auch oft zu sehen und ich erfülle wirklich jedes Bitch-Kriterium. Ich sehe sehr gut aus, bin leicht zu haben und lebe ein Experiment aus tiefgründiger Polyamorie und plumper Promiskuität. Das war nun keine bewusste Entscheidung, aber es kann wirklich sein, dass sich mein Hang zum Experiment hier und da auch in meiner Musik widerspiegelt. Jedenfalls scheine ich dann auf der anderen Seite immer noch Bitch genug zu sein, um mich mit der Musik soweit anzubiedern, als dass sie entgegen meinem Wunsch zu experimentieren, doch recht mainstreamig konsumierbar bleibt und viele Hörer gefunden hat. Außerdem bin ich auch noch eine billige Bitch: Es gibt es für Leute, die nicht bezahlen wollen, auch immer eine Gratis Version zum runterladen auf www.antilopengang.de . Abschließend also: Ich bin eine Bitch und das ist gut so! (Biaaaaaaatsch!)

Es sprachen: Daniel Pngrtz & Dr. Gabor von Baksay

Illustration: G.B.