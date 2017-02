Seit der Umstellung der meisten Kinos auf digitale Projektion war das Aussterben des klassischen Filmmaterials und des Berufs des Filmvorführers zwar schon vorprogrammiert, aber diesem Sterben beizuwohnen ist kein schönes Gefühl: Seit Dezember letzten Jahres stellen die großen Studios keine 35mm-Kopien ihrer Filme mehr her und mit dem Projektor im Capitol hat eine der wenigen verbleibenden Maschinen in Aachen wohl auch ausgedient. Ich will jetzt keine Diskussionen über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik lostreten, davon gibt es wohl schon genug und reicht der Platz hier auch nicht aus. Für mich hat jedenfalls die Vorführung eines echten Films immer noch eine ganz eigene Magie, die ich nicht missen möchte. Daher nun drei besonders schöne Kinoerlebnisse, die ohne 35mm nicht möglich gewesen wären.

Im Apollo wurde DIE SCHULMÄDCHEN VOM TREFFPUNKT ZOO (Walter Boos, Deutschland 1979) gezeigt und die Hauptdarstellerin Katja Bienert war aus Berlin nach Aachen gekommen und saß mitten im Publikum. Die Stimmung war ausgelassen und großartig, auch, oder erst recht, als der Projektor mehrmals angehalten werden mußte, weil die etwas betagte Kopie nicht mehr einwandfrei durchrattern wollte. Man fühlte sich in der Zeit zurückversetzt und wähnte sich in einem Bahnhofskino der 70er Jahre.

Nicht alle Lichtspielhäuser haben auf digital umgestellt – in Köln gibt es mit dem FILMCLUB 813 noch eine Bastion des reinen Films, deren Programm aus mühevoll zusammengesuchten Originalkopien bekannter Klassiker und unbekannter Perlen besteht. Seit einigen Jahren findet dort „Kino Climates“ statt, ein Treffen sogenannter Off-Off-Kinos aus ganz Deutschland, die dazu alle besondere Zelluloidschätzchen aus ihren Archiven mitbringen. Dort sah ich u.a. VERBOTENE STRASSE (Emilio Fernández, Mexiko 1951), ein vergessenes Melodram aus dem Rotlichtviertel von Mexico City voller Saft und Kraft und expressiven schwarz-weiß-Bildern, in der deutschen Fassung nie anders als im Kino ausgewertet.

Ein Stammgast beim Kino Climates-Treffen ist das KOMMKINO Nürnberg, das selbst über ein formidables Programm verfügt, zahlreiche unbekannte Schätze dem Vergessen entreißt und zudem noch mehrmals im Jahr einen Kongress abhält, während dessen dem mittlerweile aus ganz Deutschland anreisendem Publikum eine geballte Ladung cineastischer Raritäten und Köstlichkeiten vorgesetzt wird. Zuletzt im Januar gab es dort z.B. COVER GIRLS (José Bénazéraf, Frankreich/Italien 1964) zu sehen, ein erotischer Breitwand-Traum mit schönen Frauen in atemberaubenden Bildkompositionen – auch diesen Film gibt es anders nicht ohne weiteres zu sehen. Mit dem 35mm-Format stirbt nicht nur eine Projektionsart, sondern auch zahlreiche Filme, die nie auf Video oder DVD ausgewertet wurden – im wörtlichen Sinne, denn durch die chemische Beschaffenheit des Materials zersetzen sie sich mehr und mehr und können bald von niemandem mehr gesehen werden. Das trifft auch auf zahlreiche außergewöhnliche deutsche Filme zu – Restaurierungen wären notwendig, aber die sind sehr teuer, und Filmförderungsgelder werden hierzulande ja lieber Til Schweiger in den Rachen gestopft.